Baar

vor 17 Min.

Lieferschwierigkeiten bei Sanierung der Grundschule: Es gibt eine Lösung

Plus Die Lüftungsgeräte für die Baarer Grundschule werden verspätet geliefert. Das Gesamtprojekt verzögert sich nicht. Zumindest, was die Innenräume anbelangt.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Ein Lieferengpass bei den Lüftungsgeräten verzögert die Schulsanierung in Baar. Die Geräte, die an der Decke verbaut werden sollen, sind nicht bis September lieferbar. Sind Standgeräte eine Alternative? Um diese Frage zu klären, hatte sich der Baarer Gemeinderat zuletzt für eine Sondersitzung entschieden. Am Dienstag fällte das Gremium eine Entscheidung.

Für die Anschaffung der Standgeräte wären 34.000 Euro weniger Kosten angefallen, für Trocken- und Rohbau hätte mit Mehrkosten in Höhe von 5000 Euro gerechnet werden müssen. Nun kristallisierte sich eine Lösung heraus, bei der die Sanierung der Baarer Grundschule nicht komplett verzögert würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen