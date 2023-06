Baar

vor 48 Min.

Engpass bei Lüftungsgeräten bremst Schulsanierung in Baar

Plus Der Gemeinderat will vor einer Entscheidung über eine Alternative die Planer hören. Kritik äußert Dieter Zach. Eine Lösung gibt es für die Raumnot im Kindergarten.

Von Stefanie Brand

Die Sanierung der Grundschule in Baar gerät ins Stocken. Der Grund: Die Lüftungsgeräte, die an der Decke verbaut werden sollten, sind nicht bis September lieferbar. Deswegen schlug Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes vor, Standgeräte als Alternative zu wählen. Mit einer knappen Mehrheit von sieben Stimmen vertagte der Gemeinderat allerdings die Entscheidung.

Dieter Zach stellte den Antrag, dass Fachplaner und Architekt in der nächsten Sitzung erklären sollen, welches Konzept sie grundsätzlich verfolgen, speziell dann, wenn es zu weiteren Lieferengpässen oder anderen Verzögerungen kommt. Zwischen ihm und Fesenmeir entspann sich eine Fachdiskussion um technische Details, wie etwa um die Leitungsverlegung und inwiefern die Installation der Lüftungsgeräte vorbereitet werden könnte, bis diese nachgeliefert werden. Zach erklärte die Planung für „dilettantisch“. Für Zach ging es bei der Entscheidung nicht nur darum, ob die Lüftungsgeräte an der Decke hängen, wie es die ursprüngliche Planung vorsah, oder in der Ecke stehen, was laut Fesenmeir weder der Schulleitung noch dem Architekten gefiel. Stattdessen bezeichnete Zach diese Entscheidung als „elementar“ und erklärte, die Folgen dieser Entscheidung seien nicht absehbar.

