Sanierung der Baarer Schule liegt trotz Verzögerungen im Zeitplan

Bei der Sanierung der Baarer Schule werden mehrere Arbeiten erst später erledigt als geplant. Dennoch liegt die Sanierung laut Verwaltungsgemeinschaft im Zeitplan.

Im grünen Bereich scheint die Zeitplanung zur Schulsanierung zu sein. Das erklärte jedenfalls Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes auf Rückfrage aus dem Baarer Gemeinderat. Das letzte Klassenzimmer wird allerdings erst jetzt bezugsfertig.

Zuvor waren der Boden verlegt, die Sockelleisten eingebaut und die Fugen gezogen worden. Auch die Maurerarbeiten fanden nicht gemäß dem Zeitplan statt. Sie müssen im nächsten Jahr nachgeholt werden. Jedoch sei der Zeitraum zu halten, an die die finanzielle Förderung gebunden ist. Ende des Jahres werden erneut Leistungen ausgeschrieben. Sie sollen im Januar oder Februar vergeben werden. Bis zu den Sommerferien 2024 ist die Fertigstellung geplant.

Stellplätze bei Mehrfamilienhaus in Baar fehlen weiterhin

Im Gemeinderat kam es am Donnerstag zu einer längeren Diskussion über vorgeschriebene Stellplätze bei Bauvorhaben. Für ein Mehrfamilienhaus am Kirchweg in Baar wurden die vorgeschriebenen Stellplätze nach wie vor nicht nachgewiesen. Die Idee des Bauherrn, sie auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks nachzuweisen, ist nun ebenfalls passé. Denn der Gemeinderat erlaubte nicht, die Stellplätze auf dem Areal des Baarer Sportvereins nachzuweisen. Da dabei eine Grunddienstbarkeit beschlossen werden müsste, lehnte der Rat ab.

Baars Bürgermeister Roman Pekis erläuterte, dass es für die Gemeinde keine Veranlassung gebe, die Grunddienstbarkeit zu vereinbaren und damit die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde einzuschränken. Privat wäre Pekis dem Bauherrn gern entgegengekommen. Michael Helfer, Doris Niklas, Josef Reiter und Andrea Winter pflichteten ihm bei. Reiter nutzte die Gelegenheit für eine Nachfrage zum Paketbus und zum Viehtransporter, der regelmäßig dort parke. Pekis erklärte: Der Paketfahrer parke nicht mehr dort und der Lastwagen kläre seinen Aufenthalt im Vorfeld mit dem Sportverein.

Unmut über Umbau zu Mehrfamilienhaus ohne Baugenehmigung

Andrea Winter erinnerte an den Gemeinderatsbeschluss, der dazu im Oktober 2022 gefällt worden war: Damals wurde die Nutzungsänderung von einem Einfamilienhaus mit Nebengebäude und zwei Stellplätzen zu einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten und sieben Stellplätzen beantragt. In diesem Zusammenhang wurde ausführlich darüber diskutiert, inwiefern und ob die Stellplätze überhaupt umgesetzt werden können.

Unmut machte sich bei den Räten auch breit, weil das Gebäude bereits ohne Baugenehmigung errichtet wurde. Mehrheitlich, aber nicht einstimmig beschloss der Gemeinderat im Oktober 2022, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, wenn fünf Stellplätze nachgewiesen und zwei weitere für je 10.000 Euro abgelöst werden. Der Alternativvorschlag, Stellplätze beim Baarer Sportverein gegen eine Pacht oder gegen eine Einmalzahlung auszuweisen, wurde einstimmig abgelehnt. Daher muss der Bauherr nun den Vorschlag aus dem Oktober 2022 annehmen oder nach weiteren Alternativen suchen.

Die Gemeinde Baar verkauft Grundstück an der Schulstraße

Container an der Kellerbreite Auch mit Blick auf ein anderes Bauvorhaben konnten Nachfragen beim Landratsamt noch keine Klärung herbeiführen. Das berichtete Baars Bürgermeister Roman Pekis. Für die Container, die an der Kellerbreite errichtet wurden, liege weiterhin kein Bauantrag vor.

Gemeinde verkauft Grundstück Ein anderes Grundstück beschloss der Baarer Gemeinderat nun zu verkaufen: Das Grundstück an der Schulstraße 3 mit einer Fläche von 1400 Quadratmetern steht für einen Quadratmeterpreis von 220 Euro zum Verkauf. Für das Grundstück gilt ein Bauzwang und ein Weiterveräußerungsverbot an Dritte von je fünf Jahren.

Unzulässige Parker an Schulstraße Das Problem, dass beim Anwesen an der Schulstraße 25 unzulässigerweise geparkt wird, hat sich mittlerweile erledigt. Die Fläche wurde provisorisch gesperrt. Auch eine langfristige Absperrung durch Jurasteine sei denkbar, sagte Bürgermeister Roman Pekis. Johanna Ruisinger regte an, die Fläche mit insektenfreundlichen Sträuchern zu bepflanzen. Rathauschef Pekis verwies darauf, dass sich der neu gegründete Obst- und Gartenbauverein darum kümmern könnte.

Loch in der Mehrzweckhalle Selbst gekümmert haben sich der Bauhof, der Bürgermeister und ein tatkräftiger Bürger um die Kies-Verfüllung eines Lochs in einem Trakt der Mehrzweckhalle. Nun soll das Loch mit Beton ausgefüllt werden, so dass dem Weiberfasching in der Halle nichts mehr entgegensteht.