vor 49 Min.

Grundschule Baar erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz

Plus Pünktlich zum Schulstart Mitte September konnte die Baarer Grundschule wieder bezogen werden. Doch noch sind nicht alle Arbeiten erledigt.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Alle Schülerinnen und Schüler konnten pünktlich am 12. September in der Baarer Grundschule ins neue Schuljahr starten. Dass dies geklappt hat, war Anfang September noch mitnichten absehbar, berichteten Baars Bürgermeister Roman Pekis und Peter Fesenmeier vom Pöttmes Bauamt beim Besuch der Grundschule und erklärten erleichtert: "Ohne die Firmen, die bis zuletzt alles gegeben haben, hätte es nicht geklappt." Am Donnerstagabend, vor der Sitzung des Gemeinderats, durften die Ratsmitglieder sowie Pressevertreter durch die Schule schlendern und dabei Neues, Altes und Provisorisches entdecken.

Hier und da fehlt noch eine Verkleidung in den frisch renovierten Klassenräumen. Foto: Stefanie Brand

Eine Kombi-Klasse soll in Baar bald in das Untergeschoss ziehen

Die Klassenzimmer, in denen aktuell drei Kombi-Klassen unterrichtet werden, sind hell und freundlich. Viel weiße Farbe an den Wänden, neue Fenster und Heizkörper sowie die Lüftung, um deren pünktliche Lieferung zunächst gebangt wurde, lassen die Räume im Obergeschoss hell und modern wirken. Ein wesentlicher Unterschied lässt sich nicht nur sehen, sondern vor allem auch hören, denn die Akustikdecken, für die die Decken abgehängt wurden, schlucken die Lautstärke. Kleinigkeiten sind in den Klassenräumen oben noch zu erledigen. So müssen etwa noch Leisten angebracht werden, um die Heizrohre zu verkleiden.

