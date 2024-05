Stätzling stimmt sich mit Sieg in Griesbeckerzell auf Relegation ein

Vizemeister FC Stätzling (grüne Trikots) zeigte am letzten Spieltag beim SC Griesbeckerzell zwar keine Galavorstellung mehr, holte sich aber trotzdem den 23. Saisonsieg im 30. Spiel. In dieser Szene versuchen Elia Giordanelli (am Ball) und Mert Sert (rechts), den Zellern Simon Landes (links) und Simon Reiner zu entkommen.

Foto: Wilhelm Baudrexl