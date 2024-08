Im Gasthof Schlemmer treffen sich auf dem Teller Tradition und Moderne

„Und, schmeckt’s?“, fragt Armin Müller seine Frau, die gerade einen Teller in Richtung Küche bringt. „Ja“, antwortet Sarah Müller, aber der Geschmackstest war in diesem Moment gar nicht ihre Intention. Stattdessen wurde ein Foto geknipst – für die Social-Media-Kanäle des Gasthauses Schlemmer. In dieser Konstellation – Armin Müller in der Küche und Sarah Müller im Service – funktioniert das Duo schon seit Jahren. Kennengelernt hat sich das Paar an ihrer früheren Wirkungsstätte, im Stadthotel Gersthofen. Seit 2022 sind sie Pächter im Gasthaus Schlemmer, dem letzten klassischen Gasthaus dieser Art im Ort.

