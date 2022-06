Inchenhofen

vor 18 Min.

Mobilfunkmasten: Physiker spricht in Inchenhofen von negativen Folgen

Plus Physiker Klaus Buchner referiert in Inchenhofen über Nachteile von Mobilfunksendemasten in Wohngebieten und erklärt, was Kommunen tun können.

Von Johann Eibl

Drei Jahrzehnte sind mit Sicherheit bereits ins Land gezogen. Vielleicht liegt die Errichtung eines Sendemastens in der Hopfengartenstraße in Inchenhofen sogar schon 40 Jahre zurück. Damals war das jedenfalls ein Bereich am Ortsrand, die zunehmende Bebauung hat dazu geführt, dass der Masten mittlerweile in einem Wohngebiet steht. Und damit beginnt auch die aktuelle Problematik. Denn nun möchte Vodafone dort die Teile installieren, die erforderlich sind für die 5G-Technologie. Dazu sei keine eigene Baugenehmigung erforderlich, heißt es. Gegen das Vorhaben regt sich aber Widerstand. Die gegründete Bürgerinitiative organisierte am Montag eine Infoveranstaltung, die in der Turnhalle der Schule über die Bühne ging. 40 Plätze waren dabei belegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen