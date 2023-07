Inchenhofen

18:46 Uhr

Zum Marktfest wird Leahad zum großen Biergarten

Zum Marktfest verwandelte sich Inchenhofen am Samstag in einen großen Biergarten.

Plus Beim Marktfest in Inchenhofen erleben die Besucherinnen und Besucher einen gemütlichen, lauen Sommerabend. Am Sonntag lockt der St.-Margarethen-Markt viele.

Von Claudia Mokosch Artikel anhören Shape

Von Freitag weg liefen die Vorbereitungen für das Inchenhofener Marktfest. Der Aufwand hat sich wieder gelohnt. Viele fleißige Hände sind im Vorfeld bei den ortsansässigen Vereinen und bei der Gemeinde notwendig, um all die Materialien zu beschaffen sowie die Stände, Sitzgarnituren und Absperrungen zu errichten und auch wieder abzubauen. Umso erfreulicher war es, dass alles geklappt hat. Das Wetter hätte am Samstagabend nicht besser hätte sein können. Die vielen Besucherinnen und Besucher nutzten den Marktplatz und die St.-Leonhard-Straße als großen Biergarten.

Das Besondere war auch heuer wieder die fast familiäre Stimmung und das ungezwungene Miteinander. Bereits ab der Eröffnung um 18 Uhr kamen viele Besucher und Besucherinnen. Die Bänke und Tische füllten sich rasch. Bereits zwei Stunden später saßen und standen überall Leute beisammen und unterhielten sich. Ein Durchkommen an den Getränke- und Essensständen wurde schwieriger, aber die Stimmung blieb entspannt und gelöst, wenngleich auch die Leute im Service zeitweise ganz schön ins Schwitzen kamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen