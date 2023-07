Marktfest mit Musik und Kinderprogramm in Inchenhofen

Beim Marktfest in Inchenhofen am Wochenende gibt es auch Kirchenführungen. Am Sonntag können Oldtimer-Traktoren bestaunt werden.

Zwei Tage lang wird in Inchenhofen am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, gefeiert. Das Marktfest beginnt am Samstag um 18 Uhr. Bereits um 17 Uhr bietet Hans Schweizer eine Kirchturmführung an. Treffpunkt ist am Kirchturm. Ab 19.30 Uhr spielt die Band "ChrisSolo" auf der Bühne am Marktplatz. Die Ortsvereine bieten Gerichte und Schmankerl an. Auch für Kinder ist mit Karussell, Schminken, Luftballonkünstler oder Basteln einiges geboten.

Zum Margarethen-Markt am Sonntag, der um 10 Uhr beginnt, werden etwa 20 Fieranten erwartet. Auch dem Motorsägenschnitzer Matthäus Baur können Besucherinnen und Besucher bei seiner Arbeit zusehen. Ab 11 Uhr etwa wird Mittagstisch angeboten. Von 11.30 bis 12.30 Uhr spielt der Musikverein Hollenbach/Inchenhofen. Um 14 Uhr ist eine Kirchenführung mit Dekan Stefan Gast. In der St.-Leonhard-Straße findet eine Oldtimer-Traktorenausstellung statt. Der Margarethen-Markt endet gegen 17 Uhr.

Aufbau in Inchenhofen beginnt am Samstagmorgen

Der Aufbau von Bühne und Marktständen beginnt am Samstag um 8 Uhr. Der Marktplatz und die St.-Leonhard-Straße sowie die Zufahrt zur Sainbacher Straße sind gesperrt, entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Die Gemeinde bittet die Anlieger der St.-Leonhard-Straße um Verständnis, weil ihre Einfahrten am Samstag ab etwa 12 Uhr teilweise und am Marktsonntag ab 6 Uhr komplett mit Ständen zugestellt werden. (AZ)