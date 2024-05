Der Burschenverein Sielenbach setzt Maßstäbe mit diesem Fest

Plus Tausende feiern friedlich mit dem Sielenbacher Burschenverein. Doch es gibt noch eine andere, beachtliche Gemeinschaftsleitung im Aichacher Land.

Mit diesem Jubiläum hat der Sielenbacher Burschenverein Maßstäbe gesetzt. Angefangen von der Vorbereitung, der professionell anmutenden Werbemaschinerie samt originellem Video im Vorfeld bis hin zur Durchführung seines Festes zum 100-jährigen Bestehen. Ein fünftägiges Fest dieser Größenordnung ist schon eine ziemliche Nummer. Doch die Burschen, unterstützt von den Madln und vielen Menschen aus dem Ort, waren dieser Herausforderung zweifelsohne gewachsen. Sie haben demonstriert, zu welchen Leistungen eine Gemeinschaft in der Lage ist. Es gibt noch ein weiteres positives Beispiel in diesen Tagen im nördlichen Landkreis.

Doch erst noch einmal kurz zu den Burschen aus dem Ecknachtal. Sie haben es geschafft, dass tatsächlich Tausende von Menschen seit dem 1. Mai mitgefeiert haben. Und zwar Jung und Alt bunt gemischt. Das Beste dabei aber war, dass dieses große Fest offensichtlich ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist. Wenn bei einer solchen Dimension die Aichacher Polizei bis Sonntagmorgen "keinerlei Einsätze" notiert, dann ist das tatsächlich sehr beachtlich.