Kühbach will mit Aichach und anderen Kommunen Paartal-Energie erzeugen

Der Marktgemeinderat Kühbach stimmt der Beteiligung an der Paartal-Energie zu. Mehrere Kommunen wollen mit einem Energiedienstleister Strom erzeugen. Das Gremium befasst sich noch mit weiteren Themen.

Das Thema Strom nahm in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kühbach großen Raum ein. Die Stadt Aichach will künftig zusammen mit anderen Kommunen und dem Energiedienstleister Energie Südbayern (ESB) selbst Strom erzeugen und vermarkten. Deshalb hat sie jetzt die Paartal-Energie GmbH gegründet. Der Kühbacher Marktgemeinderat stimmt jetzt dafür, sich an diesem Projekt zu beteiligen.

Beteiligung an Paartal-Energie Vorbehaltlich der Prüfung durch die Rechtsaufsicht stimmte der Gemeinderat grundsätzlich dem Gesellschaftsvertrag zu einer Beteiligung an der Paartal-Energie GmbH zu. Der Markt müsste rund 51.700 Euro einbringen. Aichach , Schrobenhausen und Hohenwart hätten einer Beteiligung bereits zugestimmt, teilte Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher mit. In Dasing und Inchenhofen wird das Thema demnächst im Gemeinderat behandelt. Das Ziel der Paartal-Energie ist die regionale Erzeugung, Speicherung, Verteilung sowie der Ein-und Verkauf bevorzugt von erneuerbarer Energie an gewerbliche, private und kommunale Kunden.



Die bestehenden überdachten Fahrsilos in Winden sollen durch eine Mehrzweckhalle ersetzt und das bestehende Stallgebäude umgenutzt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu. Neuer Geh- und Radweg Entlang der Kreisstraße AIC7 zwischen Kühbach und dem Schiltberger Ortsteil Rapperzell soll ein neuer Geh- und Radweg gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte der Vereinbarung mit dem Landkreis zu, mit der das gemeinsame Vorhaben in das Bauprogramm aufgenommen wird. Ab 2025 sind im Investitionsprogramm des Kreishaushaltes dafür Mittel vorgesehen.

