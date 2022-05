Kühbach

07:00 Uhr

Kühbacher interessieren sich für das neue Baugebiet

Diese Drohnenaufnahme von Kühbach zeigt das Areal "An der Falterbreite", wo das nächste Baugebiet der Marktgemeinde entstehen wird. Es handelt sich um das Gelände in der linken Bildhälfte, das links von einer Bewaldung begrenzt wird.

Plus Die Bürgerversammlung ist eine Premiere für Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Es gibt Infos zum Baugebiet "An der Falterbreite". Bürger fragt nach Baulandpreis.

Von Gerlinde Drexler

Das neue Baugebiet "An der Falterbreite" interessierte die Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung in Kühbach am meisten. Für Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher war die Versammlung, an der am Dienstag knapp 70 Besucher teilnahmen, eine Premiere. Es war die erste seit seiner Wahl zum Bürgermeister und dem Amtsantritt Anfang Mai 2020. Die Bürger scheinen zufrieden zu sein, denn es gab nur wenige Wortmeldungen.

