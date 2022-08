Landkreis Aichach-Friedberg

11.08.2022

Koaltionsstreit zum Lehrermangel: Häußler nimmt sich Tomaschko vor

Plus Der FW-Landtagsabgeordnete Johann Häusler antwortet auf Peter Tomaschkos (CSU) Kritik an Kultusminister Piazolo. Der hat Unterrichtsausfall an Grundschulen angekündigt.

Von Christian Lichtenstern

Peter Tomaschkos Kritik an der Arbeit des Kultusministers und dem Lehrermangel an den Grund- und Mittelschulen hat eine Antwort ausgelöst – vom Koalitionspartner. Sie kommt von Johann Häusler. Der FW-Landtagsabgeordnete (Kreis Augsburg) sitzt wie der Merchinger CSU-Politiker im Bildungsausschuss und wirft sich nun für seinen Parteifreund, Kultusminister Michael Piazolo, in die Bresche. CSU und Freie Wähler bilden ja seit 2018 eine Regierung.

