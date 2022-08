Landkreis Aichach-Friedberg

Tomaschko zur Energiekrise: "Der Winter wird sehr, sehr schwierig"

Plus Was der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko zur Energiekrise sagt und warum er sich über Kultusminister Piazolo und die angekündigten Unterrichtausfälle ärgert.

Von Christian Lichtenstern

Mitten im Sommer im Schatten auf einer Terrasse unweit seines Büros in Mering hat Peter Tomaschko die kalte Jahreszeit im Blick: "Der Winter wird sehr, sehr schwierig." Der CSU-Landtagsabgeordnete befürchtet massive Verwerfungen durch die Energieknappheit und Kostenexplosion für große Teile der Bevölkerung und die Unternehmen im Wittelsbacher Land. Seine Partei ist auf Bundesebene nicht mehr in der Verantwortung. Er sieht die Ampel in der Pflicht, "alles zu tun, um die Energieversorgung mit Gas und Strom zu sichern und den Zusammenbruch zu verhindern". Darum plädiert er, wie sein Ministerpräsident Markus Söder, für eine auf drei Jahre begrenzte Verlängerung der Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke.

