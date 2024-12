Neuer Jurist für das Landratsamt

Das Landratsamt durfte kürzlich einen neuen Abteilungsleiter begrüßen. Philipp Luther leitet künftig das Staatliche Bauamt. Zu seinen Aufgabenbereichen gehören unter anderem Bauordnung und Bauleitplanung, Denkmalschutz sowie Immissionsschutz. Der 33-jährige ist in Friedberg aufgewachsen und wohnt derzeit mit seiner Familie im Stadtteil Wulfertshausen. Sein Jura-Studium und Referendariat absolvierte er in Augsburg. Danach startete er als Richter am Verwaltungsgericht Augsburg ins Berufsleben. Anschließend wechselte er zur Regierung von Schwaben und war hier für die Ausbildung der Referendare zuständig. Nach einer weiteren Station im Bayerischen Innenministerium im Bereich der Integration von Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt kam er im November 2024 zum Landratsamt Aichach-Friedberg. Mit drei Kindern wird es ihm derzeit auch privat nicht langweilig, und wenn doch mal ein wenig Freizeit bleibt, genießt er diese im Garten, beim Fahrradfahren oder Lesen.

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis