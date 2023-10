Mühlhausen

Fakten ersetzen Gerüchte: Das ist in der Flüchtlingsunterkunft geplant

Eine mögliche Flüchtlingsunterkunft in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet hat in Mühlhausen Unruhe ausgelöst.

Plus Im Gewerbegebiet Mühlhausen ist ein Übergangswohnheim für Familien vorgesehen. Bis zu 70 Personen haben Platz. Derweil ist ein weiteres Projekt im Ort geplant.

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche in Mühlhausen. Sie dreht sich um die Flüchtlingsunterkunft, die in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet eingerichtet werden soll. In dem Affinger Ortsteil herrschen erhebliche Befürchtungen. Im Hintergrund hat sich eine Initiative gebildet, die das Flüchtlingsheim verhindern will. Derweil ist eine weitere Unterkunft in Mühlhausen in Planung.

Die Regierung von Schwaben ist federführend bei dem Projekt im Gewerbegebiet. Mit Hinweis auf die nicht abgeschlossenen Verhandlungen mit dem in Mühlhausen ansässigen Eigentümer des Gebäudes hat die Regierung bislang keine Details genannt. Bürgermeister Markus Winklhofer hat nun über Regierungspräsidentin Barbara Schretter Informationen erhalten. Dafür ist er dankbar, wie er betont. Schließlich habe das anonyme Pamphlet, das Mitte September in Mühlhausen an mehreren öffentlichen Stellen über Nacht aufgetaucht war, den öffentlichen Druck deutlich erhöht.

