Mühlhausen

12:40 Uhr

In Mühlhausen herrscht Unruhe wegen möglicher Flüchtlingsunterkunft

Eine mögliche Flüchtlingsunterkunft in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet löst in Mühlhausen Unruhe aus.

Plus Im Affinger Ortsteil Mühlhausen gibt es Spekulationen zu einer Flüchtlingsunterkunft. Detaillierte Informationen gibt es nicht. Im Gemeinderat führt das zum Eklat.

Von Carmen Jung

In Mühlhausen herrscht Unruhe wegen einer Flüchtlingsunterkunft, die möglicherweise in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet untergebracht wird. Spekulationen schießen ins Kraut, seit vor einer Woche an öffentlichen Stellen Flugblätter aufgetaucht sind. Details über die eventuelle Gemeinschaftsunterkunft liegen bis dato nicht vor. Das Thema sorgte diese Woche für einen heftigen Zusammenstoß im Gemeinderat.

Geplant wird die Unterkunft von der Regierung von Schwaben. Pressesprecher Karl-Heinz Meyer hatte das Vorhaben vor einer Woche gegenüber unserer Redaktion bestätigt und davon gesprochen, dass ein zeitnaher Vertragsabschluss geplant sei. Details könnten bis dahin nicht genannt werden. Meyer sagte nun zu, sobald die Unterschriften erfolgt seien, werde erst die Gemeinde und dann die Öffentlichkeit über eine Pressemitteilung informiert.

