Hat eine Bushaltestelle am neuen Baugebiet in Mühlhausen eine Chance?

Der Affinger Gemeinderat fordert eine neue Bushaltestelle Am Weberanger. Behörden äußern sich dazu skeptisch. Jetzt will die Gemeinde verhandeln.

Das neue Baugebiet "Am Weberanger" im Norden von Mühlhausen soll eine Bushaltestelle bekommen. Das ist jedenfalls der Wunsch des Affinger Gemeinderates. Die Behörden allerdings stehen einer Haltestelle an der Staatsstraße 2381 skeptisch gegenüber. Damit will sich die Gemeinde aber nicht zufriedengeben.

Laut Landratsamt müssten die Entfernung zur nächsten Haltestelle mindestens 1000 Meter betragen – Luftlinie. In Mühlhausen sind es nur 700 Meter. Das Staatliche Bauamt sieht die Forderung ebenfalls kritisch und verweist auf nötige bauliche Maßnahmen. Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) sagt nicht grundsätzlich nein, fordert aber die Zustimmung der Behörden und will geklärt wissen, wer die Kosten zu tragen hat.

Gerhard Faltermeier äußerte am Dienstag im Gemeinderat großes Unverständnis. Schon jetzt gebe es 25 Kinder im Baugebiet. Die Laufentfernung zur nächsten Bushaltestelle bei der Sparkasse in Mühlhausen betrage einen Kilometer. "Die Konsequenz wird sein, dass alle zur Schule gefahren werden", prophezeite er.

Die Gemeinde will nun bei einem Termin mit Behörden- und AVV-Vertretern verschiedene Möglichkeiten besprechen. Dabei geht es laut Bürgermeister Markus Winklhofer vor allem um die Fragen: "Was müssen wir tun? Wer trägt die Kosten?"

Lesen Sie dazu auch