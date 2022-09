Mühlhausen

vor 3 Min.

Neue Gewerbegrundstücke in Mühlhausen sind ab 2023 zu haben

Das Gewerbegebiet in Mühlhausen (Vordergrund) wird um netto drei Hektar Gewerbefläche erweitert.

Plus Nach fünf Jahren Planung steht die Erweiterung des Gewerbegebietes. Affing muss jetzt entscheiden, welche der vielen interessierten Betriebe zum Zug kommen.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Nach fünf Jahren Planung ist es so weit: Im nächsten Jahr werden die neuen Gewerbegrundstücke im Affinger Ortsteil Mühlhausen verkauft. Die Erweiterung des Gewerbegebietes am Unterkreuthweg um netto rund drei Hektar Gewerbeflächen ist nun planerisch so weit gediehen, dass die Vergabe 2023 möglich ist. Zuletzt hatten bis zu 50 Firmen Interesse angemeldet. Jetzt steht die Gemeinde vor der nicht ganz einfachen Aufgabe zu entscheiden, wer zum Zug kommen soll. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Lärmschutz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen