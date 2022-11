Mühlhausen

vor 49 Min.

So geht es weiter mit der Sanierung der Staatsstraße in Mühlhausen

Plus 2023 kommt die Ampel am Gewerbegebiet und die Straße Richtung Flughafen wird saniert. Dann ist die Ortsmitte an der Reihe. Der Mühlhauser Berg muss warten.

Von Carmen Jung

Die Menschen in Mühlhausen und alle, die den Affinger Ortsteil durchfahren, müssen sich auf mehrere Jahre mit Baustellen einstellen. 2023 wird die Ampel an der Kreuzung zum Gewerbegebiet Unterkreuthweg installiert. Im gleichen Zug lässt das Staatliche Bauamt Augsburg die Staatsstraße bis zum Flughafen erneuern. 2024 geht es in der Ortsmitte weiter. Nur hinter der Sanierung des Mühlhauser Berges steht noch ein dickes Fragezeichen.

