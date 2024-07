Arbeiten am neuen Baugebiet Kabisbach starten im Herbst

Beim neuen Baugebiet am Kabisbach in Todtenweis geht es nun in großen Schritt voran. In der Sitzung am Mittwoch befasste sich der Gemeinderat ausführlich mit diesem Vorhaben. Ingenieur Florian Deiglmayr vom Büro Arnold Consult in Kissing legte die Pläne dar. Schon im August sollen die Erschließungsmaßnahmen ausgeschrieben werden. Im September ist die Vergabe angedacht. Dann könnten noch im Herbst die Arbeiten beginnen.

