Todtenweis

12:00 Uhr

Bebauungsplan "Am Kabisbach" in Todtenweis verzögert sich

Ein neues Baugebiet mit dem Namen "Am Kabisbach" entsteht in Todtenweis zwischen der Raiffeisenstraße und dem Kabisbach.

Plus Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wirkt sich auf den Bebauungsplan "Am Kabisbach" aus. Dabei geht es nicht nur um den Faktor Zeit, sondern auch um Geld.

Ausgesprochen unerfreuliche Nachrichten erhielt der Todtenweiser Gemeinderat am Mittwoch, was den Bebauungsplan "Am Kabisbach" in Todtenweis anbelangt. Dieser wird sich verzögern.

Beate Pußl, Leiterin des Bauamts in der Verwaltungsgemeinschaft Aindling informierte darüber, dass ein Urteil, das das Bundesverwaltungsgericht auf Drängen der EU wenige Stunden zuvor fällte, unmittelbare Auswirkungen auf den Bebauungsplan "Am Kabisbach" hat. Ihre Folgerung: "Wir müssen ins Regelverfahren." Das bedeutet: Das eingeschaltete Ingenieurbüro muss Vorbereitungen treffen für Ausgleichsflächen, die Änderung des Flächennutzungsplanes und einen Umweltbericht. Das führt zu höheren Kosten und einer zeitlichen Verzögerung.

