Oberbachern/Inchenhofen

Jetzt ist gesperrt: In Inchenhofen steht umfangreiche Kanalsanierung an

Plus Bei der Bürgerversammlung in Oberbachern geht der Bürgermeister auf die Kosten und den Zeitplan ein. Er spricht auch das Entwicklungskonzept für die Gemeinde an.

Von Gerlinde Drexler

Wird es ein Bürgerhaus oder eine Mehrzweckhalle in Inchenhofen geben? Das ist eine der Abwägungen, mit denen sich die Gemeinde befassen muss. Bei der ersten von drei Bürgerversammlungen, die in Oberbachern stattfand, berichtete Toni Schoder über das Gemeindeentwicklungskonzept, in dessen Rahmen die Kommune auch Anregungen aus der Bürgerschaft sammelt. Und: In den kommenden fünf Jahren stehen in der Gemeinde umfangreiche Kanalsanierungen an. Deshalb ist seit Montag die Pöttmeser Straße gesperrt.

Ziel des Entwicklungskonzeptes ist es, den Verkehr im Ortskern von Inchenhofen zu beruhigen und zu reduzieren und die Ortsmitte aufzuwerten. Bei zwei Touren durch die Gemeinde hatte das Architekturbüro Brugger seine Ideen dazu vorgestellt. Unter anderem ist angedacht, Sitzgelegenheiten aufzustellen, um die Landschaft genießen zu können, sowie die Ansiedlung eines Supermarktes oder eines zentralen Dorfladens.

