Wie geht's weiter mit Inchenhofen? Bürger dürfen mitreden

Gemeinsam mit den Menschen soll das Gemeindeentwicklungskonzept Inchenhofen entstehen. Die Gemeinde möchte die Bevölkerung ausdrücklich bei diesem Projekt mitnehmen. Nach einer Online-Umfrage sind als Nächstes zwei Touren durch die Gemeinde geplant.

Bürgermeister Toni Schoder teilte am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates mit, dass nun in der zweiten Phase die Fragen bei diesen Touren vertiefend behandelt werden sollen.

Die Beteiligung an der Online-Umfrage war lebhaft. Nach der Auswertung haben sich dem Bürgermeister zufolge bestimmte Themen herauskristallisiert, die weitergehender Diskussionen bedürften, sagte der Bürgermeister im Nachgang der Sitzung. Deshalb sind am Samstag, 11. November, zwei Runden mit Interessierten durch die Gemeinde geplant. Dabei werden wichtige Stationen besucht. Treffpunkt ist jeweils am Rathaus.

Die erste Tour führt von 10 bis 13 Uhr zum Klostergarten, der Grundschule und den Ortseingängen. Bei Tour Nummer zwei steht von 14 bis 17 Uhr das Marktzentrum im Mittelpunkt.

Inchenhofen erstellt eine kommunale Wärmeplanung

Weiteres Thema in der Sitzung war die kommunale Wärmeplanung, die die Kommunen bis Ende 2023 starten sollen. Wird der Förderantrag bis dahin gestellt, werden 90 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Danach sind es nur noch 60 Prozent. Allerdings ist die Fördersumme auf 6,99 Euro pro Einwohner gedeckelt. Bei rund 2700 Einwohnern könne Inchenhofen maximal eine Fördersumme von rund 19.000 Euro abrufen, hatte der Bürgermeister ausgerechnet.

Um die Kosten für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung abschätzen zu können, holte die Verwaltung ein Richtpreisangebot ein. Danach würde ein solcher Plan knapp 19.000 Euro kosten und etwa ein Jahr Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Bei einer Förderung von 90 Prozent müsste die Gemeinde letztendlich nur knapp 1900 Euro zahlen. Der Gemeinderat beschloss mit einer Gegenstimme, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen und dafür im Vorfeld die Fördermittel beim Bund zu beantragen.

Nur eine Formalität war ein Bauantrag für das Aufstellen von acht Wohn- und zwei Sanitärcontainern in Ainertshofen. Den Antrag hatte der Gemeinderat bereits in der Sitzung im Juni behandelt und zugestimmt. Allerdings zusammen mit dem Umbau des Stadels. Für beide Bauvorhaben sei ein getrennter Antrag einzureichen, hatte das Landratsamt mitgeteilt.