Obergriesbach

vor 17 Min.

Gedenken, Party und Böller: Krieger- und Soldatenverein feiert

Sein hundertjähriges Bestehen feierte der Krieger- und Soldatenverein Obergriesbach mit einem dreitägigen Fest. Am Kriegerdenkmal in Obergriesbach fand eine Gedenkfeier statt.

Plus Beim Fest zum hundertjährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach herrscht drei Tage lang gute Stimmung.

Von Katharina Wachinger

Beim Fest zum 100-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach herrschte drei Tage eine tolle Stimmung. Viele Gäste feierten mit, Lob bekamen die Kameraden von Besuchern und prominenten Gästen. Das Wetter spielte zumindest an zwei von drei Tagen mit; nur der Freitag war verregnet. Zufriedene Gesichter also bei den Verantwortlichen und Helfern, und das waren sehr viele, die vor und während der drei Tage unentgeltlich mithalfen. Vorsitzender Berthold Schmitt bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben. "Wir haben gerufen, und alle sind gekommen", sagte er in seiner Ansprache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .