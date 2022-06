Obergriesbach

06:30 Uhr

Sonnwendparty und Böllerschießen: Krieger feiern 100. Geburtstag

Plus Mit zweijähriger Verspätung wird im Festzelt am Obergriesbacher Sportplatz ab dem 24. Juni groß gefeiert. Was den Krieger- und Soldatenverein antreibt.

Von Katharina Wachinger

Die Vorbereitungen zur Hundertjahrfeier des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach waren 2020 bereits in vollem Gange. Coronabedingt musste das Fest aber zweimal verschoben werden. Erst bei der Jahreshauptversammlung am 1. April 2022 entschieden sich die Vereinsmitglieder um Vorsitzenden Berthold Schmitt, das Jubiläum wie ursprünglich geplant, durchzuführen. So feiert der drittälteste Verein Obergriesbachs mit 175 Mitgliedern nun am Wochenende 24. bis 26. Juni sein großes Jubiläum.

