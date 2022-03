Obergriesbach

12:00 Uhr

Gemeinde Obergriesbach stellt versuchsweise Hundetoiletten auf

Die Gemeinde Obergriesbach schafft drei Hundetoiletten an und stellt sie in Obergriesbach und im Ortsteil Zahling auf.

Plus Die Gemeinde Obergriesbach will gegen Hundehäufchen in der Landschaft vorgehen. Sie kauft drei Hundetoiletten. Diese stehen künftig in Obergriesbach und Zahling.

Von Stefanie Brand

Die Gemeinde Obergriesbach schafft drei Hundetoiletten an. Sie sollen künftig in Obergriesbach und im Ortsteil Zahling dafür sorgen, dass der Hundekot in der freien Landschaft verschwindet.

