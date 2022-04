Obergriesbach

vor 18 Min.

Wo bisher die Band Kalaska übte, wohnen nun Flüchtlinge aus der Ukraine

Dank der Initiative von Michael Edler, Markus Haberer (vorne, von links) und Kevin Conen (vorne rechts) haben fünf ukrainische Familien in der ehemaligen Obergriesbacher Schlossgaststätte eine neue Heimat gefunden.

Plus In den Probenräumen der Band Kalaska in Obergriesbach leben 18 Geflüchtete aus der Ukraine. Wie die ersten Wochen verliefen und wie hier Ostern gefeiert wird.

Von Manfred Zeiselmair

Die drei jungen Musiker der Aichacher Alternative-Rock-Band Kalaska hatten ihre Übungsräume in der ehemaligen Obergriesbacher Schlosswirtschaft soeben selbst renoviert. Doch dann entschlossen sich Michi Edler, 30, Kevin Conen, 27, und Markus Haberer, 25, vor Kurzem spontan, dort ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. In kürzester Zeit entstand so mit Unterstützung von vielen Freunden und Spendern ein neues Zuhause für 18 aus ihrer Heimat vertriebene Menschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen