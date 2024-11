Im nächsten Jahr wird der Kanal in Oberschneitbach erneuert

Unspektakulär verlief am Donnerstagabend die Bürgerversammlung in Oberschneitbach (Aichach). „Nach einer Stunde war alles vorbei“, teilte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann am Freitag auf Nachtrage mit. Er sprach von einer „relativ ruhigen“ Veranstaltung, zu der 40 Interessierte zum Ingerwirt gekommen waren. Sie hatten lediglich eine Handvoll Fragen parat.

Das wichtigste Thema im Bericht des Bürgermeisters wie bei der anschließenden Aussprache waren die anstehenden Baumaßnahmen in diesem Aichacher Stadtteil. Die Ortsdurchfahrt wird verbessert, wie üblich sind zuvor Arbeiten an den Wasserleitungen und am Kanalnetz erforderlich. Eine Bedarfsplanung für die Durchfahrt wurde in Auftrag gegeben. Sobald sie in der Verwaltung eintrifft, wird sich der Stadtrat damit befassen. Die Wasserleitung wird erneuert, der Hauptkanal weist eine Länge von 4000 Metern auf. Im kommenden Jahr ist der Kanalbau in der Bürgerstraße, die diesen Ort von West nach Ost durchzieht, vorgesehen, außerdem werden per Inliner einige weitere Maßnahmen erledigt werden.

Das Rotwildgehege in Oberschneitbach kann räumlich erweitert werden. Die Stadt hat deshalb ein Nachbargrundstück erworben, wie der Bürgermeister außerdem mitteilte.