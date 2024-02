Petersdorf-Alsmoos

12:18 Uhr

Brugger Buam feiern 20. Bühnenjubiläum im Aichacher Pfarrzentrum

Plus Mit einem Konzert im Aichacher Pfarrzentrum feiern die Brugger Buam aus Alsmoos im März ihr 20. Jubiläum. Reicht die Zeit bis dahin für eine neue Single?

Von Johann Eibl

20 Jahre sind ins Land gezogen, seit die Brugger Buam zum ersten Mal auf einer Bühne standen, um ihr Publikum musikalisch zu unterhalten. Dieses Jubiläum feiern die beiden Brüder Thomas, 41 Jahre alt, und Markus, 36, mit einem Auftritt im Aichacher Pfarrzentrum.

Er findet am Samstag, 16. März, ab 19 Uhr statt. Den Ort haben die Brüder, die aus dem Petersdorfer Ortsteil Alsmoos stammen, bewusst gewählt: Ihr Auftritt soll Konzertcharakter haben. Dieser sei in einem Saal oder in einem Bierzelt nicht so leicht möglich.

