Erneuerung des Kanalleitungsnetzes in Axtbrunn kostet fast eine Million Euro

Einstimmig fällten die Mitglieder des Petersdorfer Gemeinderats jetzt den Durchführungsbeschluss für eine ganze Reihe von Arbeiten im Kanalleitungsnetz in Axtbrunn. Um das Leitungssystem in der Flurstraße und in einem Teilbereich der Brunnenstraße zu erneuern, stehen aktuell Kosten in Höhe von rund 950.000 Euro im Raum. Allerdings muss die Gemeinde Petersdorf diese Summe im besten Fall nicht alleine schultern.

Mit dem Durchführungsbeschluss gaben sie dem Ingenieurbüro den Startschuss, um die Unterlagen zu finalisieren, die für einen Förderantrag im Rahmen der RZWas, der Richtlinie für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben, nötig sind. Um eine Chance auf eine Förderung von 70 Prozent zu verwirklichen, müssen die Unterlagen und der Antrag noch heuer raus. Bereits ab dem nächsten Jahr könnte es neue Förderrichtlinien geben, erklärte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder.

Das Vorhaben selbst, die Erneuerung des Kanalleitungsnetzes in Axtbrunn, erläuterte Christian Lottes vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Aindling. Nötig wird die Erneuerung des Kanalleitungsnetzes einerseits aufgrund des schlechten Zustands der Kanäle, aber auch weil bestehende Kanäle auf Privatgrund verlaufen, was im Zuge der Erneuerung zumindest in Teilen geändert werden kann.

In Teilen Axtbrunns wird Schmutz- und Niederschlagswasser bald getrennt gesammelt

In Teilen wird das Mischsystem zum Trennsystem. Ganz konkret soll dieser Plan im westlichen Teil der Brunnenstraße umgesetzt werden. Dort wird Schmutz- und Niederschlagswasser dann künftig getrennt voneinander gesammelt. In der Brunnenstraße ist an der Nord-Süd-Achse der Neubau eines Schmutzwasserkanals geplant. Im Kreuzungsbereich der Brunnenstraße und der Flurstraße soll direkt ein Abzweig integriert werden, um gewappnet zu sein, falls hier künftig Wohnbebauung entstehen soll.

Direkt betroffen von der Maßnahme sind auch die Eigentümer der Grundstücke, auf denen neue Anschlüsse für Schmutz- und Regenwasserkanäle gesetzt werden müssen. Laut Kostenberechnung fallen hierfür knapp 50.000 Euro an, die – so schreibt es die Satzung vor – auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden müssen. Auch sei nicht auszuschließen, dass Änderungen in der Grundstücksentwässerung nötig werden, die nicht Teil dieser Planung sind, sondern auf die Grundstückseigentümer zukommen. Bevor die Bauausführung starten wird, werden die Hausanschlüsse mit den Grundstückseigentümern abgesprochen.