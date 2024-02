Pöttmes

vor 31 Min.

Gräber im Markt Pöttmes werden zum Teil deutlich teurer

Plus Die Marktgemeinde Pöttmes hat ihre Grabgebühren neu berechnen lassen. In manchen Ortsteilen steigen sie massiv, anderswo sinken sie sogar ein wenig.

Von Nicole Simüller

Der Markt Pöttmes hat die Grabgebühren auf seinen vier gemeindlichen Friedhöfen neu kalkulieren lassen. Sie steigen in manchen Orten zum Teil auf das Dreifache. Anderswo müssen Menschen künftig weniger bezahlen als bisher. Einstimmig beschloss der Gemeinderat die neuen Tarife.

Während ein Einzelgrab auf dem Pöttmeser Friedhof bislang 12,60 Euro pro Jahr kostet, sind es künftig mit 25,10 Euro doppelt so viel. Die jährlichen Kosten für ein Familiengrab steigen von 25,20 auf 50,30 Euro. Noch deutlich größer ist der Anstieg in Grimolzhausen: Kostet hier ein Einzelgrab bislang 13,20 Euro, werden dafür künftig 45,30 Euro fällig – eine Steigerung um 240 Prozent. Auch ein Familiengrab kostet in Zukunft mit 90,50 statt 26,40 Euro mehr als dreimal so viel. Urnengräber bleiben auf beiden Friedhöfen hingegen mit 13,30 Euro im Preis fast unverändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen