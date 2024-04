Historisches Marktfest: So viel kostet der Eintritt in Pöttmes

Vom 5. bis 7. Juli findet wieder ein Historisches Marktfest statt. Der Marktgemeinderat hat die Eintrittspreise erhöht. Allerdings nicht für alle Gäste.

Der Markt Pöttmes feiert in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ein Historisches Marktfest, das am ersten Juliwochenende stattfindet. Der Marktgemeinderat hat nun in nicht öffentlicher Sitzung die Eintrittspreise festgelegt.

Bürgermeister Mirko Ketz gab telefonisch Auskunft über die Tarife für alle, die die Historischen Markttage vom 5. bis 7. Juli besuchen möchten. Demnach beträgt der Eintritt für das gesamte Wochenende für alle, die historisch gewandet sind, sieben Euro (vorher fünf Euro). Erwachsene ohne Gewandung zahlen für die drei Tage neun Euro (vorher sieben Euro). Kinder unter 1,20 Meter können das Fest kostenlos genießen. Sind sie über 1,20 Meter bleibt es beim alten Preis von drei Euro. Wer nur am Sonntag kommt, zahlt fünf (vorher vier) Euro. (ivw)

