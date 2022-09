Pöttmes

Oldtimer aus nah und fern "überrollen" Pöttmes geradezu

Plus Das Oldtimertreffen in Pöttmes hat einen immensen Zulauf. Schon bis Mittag registrieren die Veranstalter rund 900 historische Autos, Motorräder und andere Fahrzeuge.

Von Erich Echter

Oldtimer-Fahrzeuge haben in der näheren und weiteren Umgebung von Pöttmes einen erstaunlich großen Fankreis: Beim Oldtimertreffen in Pöttmes wurden am Sonntag schon bis 12 Uhr mittags an die 900 Fahrzeuge registriert – und es kamen immer noch welche an. Brigitte Veit von den Oldtimerfreunden Pöttmes, die das Treffen veranstalteten, war überwältigt: „Es ist ein phänomenaler Erfolg, was da heute los ist. Wir haben viele wegschicken müssen wegen Platzmangels.“

