Pöttmes feiert ab Fronleichnam ein Jubiläumsvolksfest

In Pöttmes beginnt am Donnerstag das 70. Volksfest. Gefeiert wird heuer nur vier Tage. Dafür gibt es einen Jubiläumsfestumzug und eine Königinnen-Wahl.

Einige Änderungen sind dieses Mal beim Pöttmeser Volksfest geplant. Es wird einen Tag kürzer als gewohnt und mit einem neuen Festwirt gefeiert. Los geht es am Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, 30. Mai. Es endet am Sonntag, 2. Juni.

Traditionell beginnt das Pöttmeser Volksfest eigentlich am Mittwoch vor Fronleichnam. Weil aber die Veranstalter rund um den Vorsitzenden des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Hans Liebhart gezwungen waren, einen neuen Festwirt zu finden, ist das Volksfest in diesem Jahr auf vier Tage verkürzt. Der Startschuss fällt erst am Donnerstag. Dies war nötig, weil der neue Wirt, Christian Egerer, zuvor andere Verpflichtungen hat.

Großes Oldtimer-Bulldogtreffen beim Pöttmeser Volksfest

Das soll der Gaudi aber keinen Abbruch tun. Es sind allerlei Aktionen geboten. Wie gewohnt, beginnt am Donnerstagvormittag um 10 Uhr ein großes Oldtimer-Bulldogtreffen auf dem Edeka-Parkplatz gleich gegenüber dem Festplatz. Den offiziellen Bieranstich nimmt um 12 Uhr im Festzelt Bürgermeister Mirko Ketz vor. Das Festbier – das Kaiserbier, das zur 700-Jahr-Feier in diesem Jahr gebraut wird –, wurde schon getestet und für gut befunden. Auch eine Weizenbar gibt es auf dem Volksfest. Den anschließenden Mittagstisch begleitet Blas & Band musikalisch. Ab 14 Uhr rattern die Oldtimer bei ihrer schon obligatorischen Ortsrundfahrt durch Pöttmes. Im Festzelt beginnt um 19 Uhr der Tag der Betriebe, Vereine und Politik mit der Band Blech Buam Musi.

Etwas unkonventionell ist der Termin für den Jubiläumsfestumzug zum 70-jährigen Bestehen des Volksfestes: Er findet am Freitag, 31. Mai, statt. Ab 18 Uhr gibt die Blaskapelle auf dem Marktplatz ein Standkonzert, und es gibt Freibier. Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, der mit seiner Kühbacher Brauerei auch in diesem Jahr das Bier für das Volksfest liefert, hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Kasse des neuen Festwirtes zu schonen. Mit dem Brauereigespann und Kapelle geht es dann gemeinsam mit Fahnen und Standarten zum Festzelt, wo ab 19 Uhr Die Trachtenrocker dem Publikum einheizen wollen.

Kinder- und Seniorennachmittag am Samstag in Pöttmes

Beim Senioren- und Kindernachmittag am Samstag, 1. Juni, ab 14 Uhr gelten im Vergnügungspark vergünstigte Fahrpreise. Im Zelt gibt es Limonade und Pommes zu familienfreundlichen Preisen, während sich die Pöttmeserinnen und Pöttmeser, die älter als 70 Jahre sind, auf Einladung des Marktes Pöttmes Bier und Hendl schmecken lassen können. Dort unterhält die Musikkapelle Pöttmes. Außerdem treten die Kindertanzgruppe des Trachtenvereins und die Jagdhornbläser auf.

Ein Höhepunkt beim Volksfest soll die erste Wahl zur Wittelsbacher-Land-Königin am Samstagabend werden. Die Idee stammt von Gemeinderat Christian Vetter. Die Wahl hat die Gemeinde Pöttmes zusammen mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein auf die Beine gestellt. Junge Damen zwischen 18 und 30 Jahren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg durften sich bewerben.

Eine Königin des Wittelsbacher Landes

Die Wahl beginnt um 19 Uhr. Dabei wird eine ganz besondere Co-Moderatorin vor Ort sein: das Model Marie Rauscher aus Thierhaupten, das eine eigene Agentur – Mara Models – betreibt. Sie wird gemeinsam mit Christian Vetter durch den Abend führen. Die Siegerin soll dann den Landkreis repräsentieren. Daher sei ein bisschen Vorwissen über die Eigenarten des Wittelsbacher Landes von Vorteil, heißt es in der Ausschreibung. Der Siegerin winkt bei Eignung sogar ein Modelvertrag. Dazu spielt die Partyband Manyana.

Der Sonntag, 2. Juni, beginnt um 11 Uhr mit einem politischen Frühschoppen, zu dem CSU-Generalsekretär Martin Huber erwartet wird. Dazu spielt die Musikkapelle Pöttmes. Am Abend dürfen sich wieder ab 18 Uhr die Vereine beim neunten Pöttmeser Baumsägewettbewerb messen. Für Unterhaltung sorgen außerdem Entertainer Spitzbua Markus und die Kühnhauser Goaßlschnoizer.