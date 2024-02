Gesund und regional: Bio-Salatkernmix ist ausgezeichnet

Die Lechtaler Kürbiskern GbR aus Rehling wird in der bayernweiten Initiative "30 für 30" als leuchtendes Beispiel ausgezeichnet. Was die Familie Strobl dafür tut.

Die Lechtaler Kürbiskern GbR aus Rehling hat auf der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, auf der Biofach 2024 in Nürnberg, eine Auszeichnung erhalten, die buchstäblich Strahlkraft hat. Bereits seit 2021 werden sogenannte Leuchtturmprojekte ausgezeichnet, die mit innovativen Konzepten die bio-regionale Ernährung in Bayern stärken sollen. Das große Ziel: Bis ins Jahr 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden – so wie es im bayerischen Landesprogramm BioRegio 2030 festgeschrieben ist.

Die Lechtaler Kürbiskern GbR der Familie Strobl, die nun in der fünften von sechs Runden der Initiative „30 für 30“ ausgezeichnet wurde, setzt bereits seit der Jahrtausendwende auf den ökologischen Anbau. Sie unterstützt zudem Kolleginnen und Kollegen im Nebenerwerb bei der Umstellung. Für ihr Gesamtkonzept und ihren Salatkern-Mix aus heimischen Saaten gab es nun eine Auszeichnung.

Kürbiskerne aus der eigenen Manufaktur in Rehling

Mit dem Mix, erklärt Bio-Landwirtin Johanna Strobl, wollte die Firma "ein Produkt entwickeln, das zur täglichen, gesunden Ernährung beiträgt und das nur aus Zutaten besteht, die wir auf unserem eigenen landwirtschaftlichen Bioland-Betrieb anbauen". Die enthaltenen Ölsaaten – Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Kürbiskerne – enthalten laut Strobl wertvolle, gesunde Inhaltsstoffe. Damit das so bleibt, werden die Kerne schonend getrocknet, regional sortiert und aufgearbeitet. In der eigenen Manufaktur werden sie weiterveredelt, abgepackt, kommissioniert und ausgeliefert.

Gängig sei diese Vorgehensweise hierzulande leider nicht, berichtet Johanna Strobl, die stolz die Auszeichnung entgegennahm. Im Regelfall würden Ölsaaten im Einzelhandel aus Osteuropa oder Asien. stammen, sagt sie. Die Familie wolle hingegen deutlich machen, dass ein solches Produkt auch regional erzeugt werden kann – und damit unnötige Lieferwege und CO₂-Emissionen vermieden werden können.

Johanna Strobl nahm auf der Biofach 2024 in Nürnberg die Auszeichnung der Initiative „30 für 30“ für die Lechtaler Kürbiskern GbR entgegen. Foto: Strobl

Das passt zu dem, worum es bei der Initiative „30 für 30“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus geht: die bio-regionale Ernährung in Bayern voranzubringen. Die Produkte der Lechtaler Kürbiskern GbR tragen das bayerische Bio-Siegel und sind sowohl in kleineren Packungen für Privathaushalte als auch im 5- oder 25-Kilo-Gebinde für Gastronomiebetriebe, Bäckereien und den Großhandel erhältlich.

Kürbiskerne aus Rehling mit Honig oder Chili

Die Weiterveredelung ist ein wichtiger Bestandteil, um die Arbeitsmöglichkeiten in dem Betrieb für die nächste Generation zu sichern. Kürbiskerne zum Beispiel gibt es nicht nur pur und geröstet, sondern auch in den Geschmacksrichtungen Honig-Süß, Kakao-Chili, Zimt-Vanille, Kakao-Natur-Pur oder mit Bergsalz. Der nun prämierte Salatkern-Mix ist ebenso eine Zusammenstellung wie das Lechtaler Basis-Müsli, ein Vier-Korn-Flocken-Müsli aus Hafer, Dinkel, Emmer und Gerste, oder das Lechtaler-Spezial-Hof-Müsli, das 2022 von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern die Auszeichnung in Silber für Bayerns bestes Bioprodukt erhalten hat.

Die Familie unterstützt auch Nebenerwerbslandwirte bei der Umstellung auf die ökologische Bewirtschaftung ihrer Äcker. Eine gesicherte Abnahme ihrer Bio-Anbauprodukte trägt zum Erhalt der kleinstrukturierten, bäuerlichen Landwirtschaft bei. Die Etiketten, die verraten, um welches Produkt der Lechtaler Kürbiskern GbR es sich handelt, werden in den Augsburger Ulrichswerkstätten von Menschen mit Behinderung aufgeklebt.