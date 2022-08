Essen aus der Heimat

Gesunde Knabberei aus dem Lechtal: Kürbiskerne enthalten viel Protein

Plus In sechs Geschmacksrichtungen sind die Lechtaler Kürbiskerne aus Rehling inzwischen zu haben. Wie sie hergestellt werden und was mit den Kürbissen geschieht.

Von Steffi Brand

Nach der Jahrtausendwende hat Familie Strobl aus Rehling umgesattelt. Die Tierhaltung wurde aufgegeben. Der Futtermittel- und Ackerbaubetrieb baut heute nach Bioland-Richtlinien an. 2015 nahm die Familie eine neue Frucht ins Anbausortiment auf, die sich gut für den Ökolandbau eignet: den Kürbis. Doch die Kürbisse von Familie Strobl und anderen Landwirten im Landkreis Aichach-Friedberg landen nicht im Suppentopf, sondern als Dünger auf das Feld. Das eigentliche Produkt ist grün und verbirgt sich im Inneren der Kürbisse: die Lechtaler Kürbiskerne.

