Rehlinger Feuerwehr gewinnt beim "doppelten" Patenbitten alte neue Freunde

Plus Die Rehlinger und die Langweider Feuerwehr feiern 2025 beide ihr 150-jähriges Bestehen. Mit originellen Einlagen bitten sie jeweils um die Patenschaft des anderen.

Ihr 150-jähriges Bestehen feiert die Freiwillige Feuerwehr Rehling vom 26. bis 29. Juli 2025 mit einem riesigen Fest. Dieses Großereignis für die ganze Gemeinde wirft seine Schatten voraus. Eine besondere Ehre gebührt dabei dem ausgewählten Patenverein, der gemäß einer alten Tradition dem Jubelverein mit einer größeren Vereinsabordnung seine Verbundenheit erweist. Aus diesem Anlass fand nun ein großes Patenbitten bei der Freiwilligen Feuerwehr Langweid statt, um diese mit originellen Einlagen als Pate der Rehlinger Feuerwehr zu gewinnen.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Langweid im kommenden Jahr aber ebenfalls ihr 150. Gründungsfest feiert, und zwar vier Wochen nach den Rehlingern, benötigen diese natürlich auch einen Patenverein. Was lag da wohl besser auf der Hand, als quasi als „Gegenleistung“ den Verein östlich des Lechs für diese Patenschaft zu bitten. So wurde es dann ein „Doppelbitten“ gleich zweier befreundeter Jubelvereine, die nach einer spaßigen Zeremonie die Patenschaft füreinander besiegelten.