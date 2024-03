Rehlinger Feuerwehr ist fast doppelt so oft im Einsatz wie im Vorjahr

Plus Bei der Freiwilligen Feuerwehr Rehling ist 2023 die Zahl der Alarmierungen enorm gestiegen. Worauf der Kommandant das zurückführt.

81 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Rehling im vergangenen Jahr, 44 waren es im Vorjahr. Das berichtete Kommandant Stefan Limmer bei der Jahreshauptversammlung vor 67 Mitgliedern im Wirtssaal. Seinen Bericht konnte er erst nach einer dreiviertelstündigen Unterbrechung fortsetzen: Die Aktiven mussten während der Versammlung zu einem Kaminbrand in der Steinbergstraße ausrücken und verhinderten Schlimmeres.

Für die enorme Steigerung bei den Einsätzen waren laut Limmer die vielen Starkregen und Hagelereignisse mitverantwortlich. Die Wehr wurde zu 16 Bränden und 52-mal zu Technischen Hilfeleistungen alarmiert. Dazu kamen Personenrettungen und Betreuung von Personen nach Unfällen. In der Summe waren es 1065 Einsatzstunden. Auch bei der Jahreshauptversammlung waren die Aktiven