vor 33 Min.

Neues altes Friedhofskreuz wird als Zeichen der Hoffnung gefeiert

Plus Die Familie Haberl hat das alte Rehlinger Friedhofskreuz renoviert. Es steht jetzt bei St. Stephan. Die Weihe wird eine besondere, besinnliche Stunde.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Es war eine "Nacht- und Nebelaktion", allerdings im positiven Sinn: Rund 50 Männer und Frauen fanden sich zu einer ganz besonderen, besinnlichen nächtlichen Stunde am Feldkreuz beim Vitusweiher am Römerweg in St. Stephan ein. Dort stand die kirchliche Segnung des ehemaligen Rehlinger Friedhofskreuzes an, das die Familie Haberl renoviert hat.

