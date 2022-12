Schiltberg

06:30 Uhr

Altbürgermeister Josef Schreier will eine Kapelle bauen

Altbürgermeister Josef Schreier – hier bei seiner Ernennung 2021 mit Ehefrau Elisabeth – will in Schiltberg eine Kapelle bauen.

Plus Im Schiltberger Gemeinderat steht ein ganz spezieller Bauantrag auf der Tagesordnung. Für das ehemalige Gemeindeoberhaupt ist der geplante Bau ein Herzenswunsch.

Von Sabrina Rauscher

Einen ganz speziellen Bauantrag hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag auf dem Tisch liegen. Altbürgermeister Josef Schreier möchte eine Kapelle errichten. „Für mich persönlich ist der Bau einer Kapelle ein großes Anliegen und schon immer ein Herzenswunsch“, schreibt Schreier in seiner schriftlichen Anfrage an den Gemeinderat.

