Der Schiltberger Waldkindergarten wächst

Der Schiltberger Waldkindergarten wird nun, wie bereits in einer früheren Sitzung beschlossen, um einen Container erweitert. Statt acht können dann in Zukunft 16 Kinder betreut werden, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet. Damit soll das Defizit des Betriebes reduziert werden. Auch nicht gemeindeansässige Kinder können nun aufgenommen werden. Der Bauantrag wird derzeit im Zuge des Verwaltungsweges bearbeitet.

