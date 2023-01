Hofbergverein geht mit bewährtem Vorstand ins "Romeo und Julia"-Jahr

Im Schiltberger Hofberg-Vorstand ist Frauenpower angesagt. Viele Mitglieder warten sehnsüchtig auf die neue Theatersaison. Der Probenbeginn steht schon fest.

In ein spannendes Vereinsjahr ist der Hofbergfreilichttheaterverein Schiltberg gestartet. Schließlich steht endlich wieder eine Theatersaison an. Der Verein präsentiert auf der Hofbergbühne "Romeo und Julia" von William Shakespeare. Das war das Hauptthema in der Jahreshauptversammlung – und die Neuwahlen.

Etwa 70 Mitglieder konnte Vorsitzende Angelika Weiß im Bürgerhaus Schiltberg begrüßen. Sie berichtete von einem aktionsreichen Jahr 2022. Zum Vereinsleben trug besonders die Hofbergjugend bei. Sie habe, so Weiß, erfreulicherweise einen beachtlichen Mitgliederzuwachs zu verbuchen. Ihre Aktionen reichten von Ostereiersuche, über den Sommerzirkus „Raito“ (einem Zirkusprogramm von Kindern für Kinder) bis hin zum traditionellen Martinsspiel. Zu den Höhepunkten zählte Weiß den zweitägigen Ausflug zur Partnergemeinde Schwertberg und das adventliche Kerzenziehen, das großen Zuspruch fand.

Die Vorsitzende bedankte sich vor allem bei den Grundstückseigentümern, den Familien Lechner, die dem Verein das Bühnenareal pachtfrei überlassen, und bei der Gemeinde und Bürgermeister Peter Kellerer für die immer unkomplizierte Zusammenarbeit und Hilfe.

Angelika Weiß bleibt Vorsitzende beim Hofbergverein Schiltberg

Es folgte der Bericht von Schatzmeisterin Claudia Lerchl und Jugendleiterin Anita Breitsameter. Anschließend verabschiedete Angelika Weiß die bisherige Schriftführerin Elisabeth Müllner und die Jugendleitung Anita Breitsameter, die sich für den Vorstand nicht mehr zur Wahl stellten mit Blumensträußen und Präsenten

Bürgermeister Kellerer fand viele lobende Worte. Die Gemeinde sei sehr stolz, einen solchen Verein zu haben, wie kaum eine andere Gemeinde in ganz Bayern. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen, dass diese durch viele Aktionen das Dorfleben bereichern und auch bei allen aktiven Mitgliedern, ohne deren Miteinander ein Verein gar nicht lebensfähig sei.

Kellerer leitete auch die anschließende Neuwahl. Das Ergebnis: Vorsitzende bleibt Angelika Weiß, Stellvertreterin ist weiterhin Martina Hartl und Tobias Ladewig verbleibt im Amt des Dritten Vorsitzenden. Als Schatzmeisterin wurde Claudia Lerchl wiedergewählt, und neue Schriftführerin ist Manuela Balleis. Als Jugendleiterin steht zukünftig Melanie Bichlmaier dem Verein zur Seite.

Der Ausschuss besteht aus den folgenden Mitgliedern: Gisela Brettmeister, Elisabeth Müllner, Lucas Reiner, Josef Huber, Robert Neumüller, Hildegard Reiner, Anton Koppold, Rebecca Redl, Olaf Köntopf, Lisa Koppold, Mathias Reiner und Alexander Walter.

Der Hofbergverein hofft auf gutes Wetter für "Romeo und Julia"

Im Ausblick auf dieses Jahr 2023 stand die bevorstehende Theatersaison im Vordergrund. Das bekannte Stück von William Shakespeare wird von Regisseur Michael Bleiziffer aus Regensburg inszeniert. Weiß stellte die Hauptrollen und deren Darsteller vor und gab die Termine der geplanten 16 Aufführungen bekannt, die sich von der Premiere am 16. Juni bis 22. Juli 2023 erstrecken werden. Bereits im Januar wird ein erstes Konzeptionsgespräch aller Sprechrollen und Funktionäre des Vereins mit dem Regisseur erfolgen, sodass im Februar mit ersten Proben gestartet werden kann.

Wie in der Versammlung deutlich wurde, warten die Mitglieder insbesondere nach der Corona-Zwangspause und zwei Verschiebungen der geplanten Theatersaison nun sehnsüchtig auf die Aufführungen. Und sie hoffen auf viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer und viel Wetterglück für die Saison auf der Naturbühne.

Der Abend klang mit einem Jahresrückblick in Bildern im gemütlichen Beisammensein aus.