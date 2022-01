Nach Tod des Bürgermeisters: Schiltberg stellt Weichen für Neuwahl

Plus Knapp vier Wochen nach dem völlig überraschenden Tod von Fabian Streit tagt das Gremium. Warum der Termin laut Gemeindewahlrecht noch im März sein muss.

Knapp vier Wochen nach dem völlig überraschenden Tod von Bürgermeister Fabian Streit trifft sich der Schiltberger Gemeinderat in der kommenden Woche zu einer Sitzung. Streit war am Tag vor Heiligabend nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Wie geht es jetzt weiter?