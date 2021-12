Nach Tod von Bürgermeister Streit: Wie geht es in Schiltberg weiter?

Plus Nach dem Tod von Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit müssen die Amtsgeschäfte neu geregelt werden. Seinem Stellvertreter aber liegt etwas anderes noch mehr am Herzen.

Der überraschende Tod von Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit hat die Menschen im Ort und weit darüber hinaus an Weihnachten erschüttert. Der 54-Jährige, der im vergangenen Jahr die Nachfolge von Altbürgermeister Josef Schreier angetreten hatte, war am Tag vor Heiligabend gestorben. Schock und Bestürzung sitzen tief. Auch bei Peter Kellerer, dem Stellvertretenden Bürgermeister. Ihm ist jetzt aber vor allem Eines wichtig.