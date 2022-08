Neues Holzhaus in Allenberg brennt: Vor Ort sind 70 Helfer im Einsatz

Im Schiltberger Ortsteil Allenberg brannte in der Nacht zum Donnerstag ein neues Holzhaus. Es war der zweite größere Feuerwehreinsatz im Landkreisnorden in einer Nacht.

Zwei große Brände haben am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehren im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg in Atem gehalten. In Pöttmes brach in der Halle eines Kunststoffaufbereiters am Galgenfeld Feuer aus. Es kam zu einem Großeinsatz mehrerer Feuerwehren und einer starken Rauchentwicklung.

Nur wenige Stunden später brannte es im Schiltberger Ortsteil Allenberg: Dort stand ein neu gebautes Holzhaus an der Flurstraße in Flammen. Gegen 3 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Allenberg, Ruppertszell, Schiltberg und Aichach aus. Ebenso die Kreisbrandinspektion, Rettungsdienst und Polizei.

Feuerwehr muss brennende Dämmung von Wohnhaus in Allenberg entfernen

Nach Angaben der Aichacher Feuerwehr hatten Anrufer der Integrierten Leitstelle in Augsburg Flammen an der Fassade und Rauch aus dem Gebäude gemeldet. Als die Aichacher Wehr vor Ort eintraf, war das Gebäude verraucht. Ein Atemschutztrupp ging in das Haus und kontrollierte die Räume auf Brandstellen. Alle Feuerwehren löschten gemeinsam die brennende Außendämmung auf drei Seiten des Hauses. Danach mussten die Einsatzkräfte unter großem Aufwand die Dämmmatten von der Fassade des Hauses entfernen, um alle Glutnester zu löschen.

Die Feuerwehren löschten die brennende Außendämmung und mussten die am Haus angebrachten Dämmmatten entfernen, um alle Glutnester zu löschen. Foto: Johann Köberlein / Philipp Zucht / Feuerwehr Aichach

Eine verletzte Person musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Zur Ursache des Brandes und der Höhe des Schadens konnte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstagvormittag noch keine Angaben machen.

Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst rücken mit 70 Kräften aus

Allein die Feuerwehren waren in Allenberg mit 62 Einsatzkräften vertreten. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und sieben Kräften vor Ort, die Polizei mit einem Fahrzeug und zwei Personen.

Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Aichach hatten nach dem Einsatz in Allenberg kaum Zeit zum Durchatmen. Schon gegen 6.30 Uhr rückten sie erneut ins Gerätehaus ein: Ab 7 Uhr mussten sie die Straßensperren für die BR-Radltour aufstellen. Nachdem deren Tross mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Mittwoch in Aichach angekommen war, verließen die Radler am Donnerstagmorgen die Stadt.