Schiltberg-Rapperzell

Erschließung für das Baugebiet in Rapperzell startet voraussichtlich 2023

Plus Nahe der Bergstraße im Schiltberger Ortsteil Rapperzell können elf Einzelhäuser und ein Mehrfamilienhaus entstehen. Was dortige Bauherren beachten müssen.

Von Sabrina Rauscher

Beim künftigen Baugebiet im Ortsteil Rapperzell ist die Gemeinde Schiltberg jetzt einen Schritt weiter. Rund vier Wochen lag der Entwurf zum Bebauungsplan in der Öffentlichkeit aus. Nun stellte Landschaftsarchitekt Hans Brugger dem Gemeinderat die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vor. Bauland mit insgesamt zwölf Parzellen soll östlich der Bergstraße entstehen. Zugelassen sind Häuser mit einer maximalen Firsthöhe von 8,5 Metern. Was die Dachformen anbelangt, so können die Baubewerber zwischen Sattel-, Walm- oder Pultdach wählen.

