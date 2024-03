Schiltberg macht wieder mit beim Heimat-Erlebnistag

Nach der erfolgreichen Premiere 2023 mit der Pfarrkirche beteiligt sich die Gemeinde Schiltberg auch heuer am Heimat-Erlebnistag. Diesmal steht ein Berg im Fokus.

Nachdem sich die Gemeinde im Jahr 2023 mit der Besichtigung der Pfarrkirche Schiltberger Pfarrkirche Maria Magdalena erfolgreich am Heimat-Erlebnistag beteiligt hat, wird sie auch in diesem Jahr wieder daran teilnehmen. Er findet dieses Jahr am Sonntag, 5. Mai, statt. Dann soll der Budelberg bei Gundertshausen und Holzhausen im Mittelpunkt stehen.

Im Gemeinderat stellte Ratsmitglied Michael Schmidberger, auch Kreisheimatpfleger ist, die weiteren Pläne vor. Er ist hauptsächlich für die Organisation zuständig. So soll eine Begehung und Besichtigung des Budelberg bei Gundertshausen und Holzhausen angeboten werden.

Der Budelberg liegt bei Gundertshausen und Holzhausen

Der Budelberg erstreckt sich auf einer Länge von rund 800 Metern und einer Breite von rund 150 Metern. Die Zeit der Besiedlung umfasste rund 4500 Jahre. Seit dem 12. Jahrhundert er aber nicht mehr besiedelt. Er besitzt aber seit vielen Jahren den Rang eines Bodendenkmals.

Wie Bürgermeister Peter Kellerer (FWG) in der Sitzung sagte, wird die Gemeinde wieder die Versicherung für diese Veranstaltung übernehmen. Somit kann nun das Organisationsteam um Michael Schmidberger mit der Planung fortfahren und mögliche Besichtigungswege festlegen. Dabei muss auch eine mögliche Route der Wildschweine in diesem Gebiet beachtet werden. Der Eintritt bei der Veranstaltung ist frei.

2023 fand die Aktion erstmals in Bayern statt

Initiiert hat den Heimat-Erlebnistag, der 2023 erstmals bayernweit stattfand, das bayerische Heimatministerium gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und den Bezirken.