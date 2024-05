Schorn

vor 33 Min.

Schorner Bürger ärgern sich über Wildparker, Scherben und marode Bänke

Die Sitzbänke bei der Schorner Kapelle sind recht marode. Alfons Mayer, der die Kapelle am Schorner Weiher pflegt, bat bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil darum, die Bänke zu überprüfen.

Plus Bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Schorn bewegt die Besucher nicht nur die Parksituation am Spielplatz, sondern auch andernorts. Auch Müll auf dem Radweg ist Thema.

Von Inge von Wenczowski

Vor allem die Parksituation in und um Pöttmes beschäftigte die 31 Bürger und Bürgerinnen, darunter vier Ratsmitglieder und ein Ortssprecher, bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Schorn. Wie unsere Redaktion auf telefonische Nachfrage erfuhr, erzählte ein Zuhörer, dass die Parksituation am Spielplatz in Schorn teilweise mehr als grenzwertig sei.

Nicht nur, dass Autos den Zufahrtsweg blockierten, gerade sonntags sei derart viel Betrieb, dass sogar direkt auf dem Spielplatzgelände selbst geparkt werde. Dies sei eine enorme Gefährdung der Kinder und Familien. Bürgermeister Mirko Ketz wies darauf hin, dass die betreffenden Personen darauf aufmerksam gemacht werden müssen, umsichtiger und bewusster zu parken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen