Burschenverein Sielenbach feiert fünf Tage lang 100. Geburtstag

Die Sielenbacher Burschen feiern ihr Jubiläum vom 1. bis zum 5. Mai. Los geht's mit dem neuen Maibaum. Die Laimeringer Paten ließen sich lange bitten.

Feste organisieren und Feiern - das können die Burschen aus Sielenbach, wie sie vielfach bewiesen haben. Zum Beispiel bei ihren legendären Beach-Partys. 2024 gibt es einen guten Grund, wieder einmal ein Fest auf die Beine zu stellen: ein großes Fest, denn der Burschenverein wird 100 Jahre alt. Gefeiert wird Anfang Mai - fünf Tage lang.

Der Kabarettist und Liedermacher Roland Hefter tritt am 4. Mai beim Burschenjubiläum in Sielenbach auf. Foto: Marcella Merk

Die Feierlichkeiten starten am Mittwoch, 1. Mai, mit der Maibaumaufstellung und dann feiert der Katholische Burschenverein gleich bis zum 5. Mai weiter. Er wird dazu ein großes Festzelt auf dem Dorfplatz aufstellen. Das Programm für die fünf Tage steht jetzt. Ein Höhepunkt wird der Auftritt des Kabarettisten und Liedermachers Roland Hefter, für dessen Auftritt es ab sofort Karten gibt.

In Laimering müssen die Sielenbacher Burschen auf Holzscheiten knien

Wie zu jedem Gründungsfest benötigten die Sielenbacher Burschen auch einen Patenverein. Diese Aufgabe übernimmt der benachbarte und befreundete Burschenverein aus Laimering ( Dasing). Bereits im September waren Burschen und Mädels aus Sielenbach ins Nachbardorf zum „Patenbitten“ gefahren. Die Laimeringer machten es den Sielenbachern nicht gerade leicht und stellten ihnen so einige knifflige Aufgaben.

Viel Kraft und Geschick brauchten die Sielenbacher Burschen, als sie eine Beach-Party abbauen und wieder aufbauen mussten - eine von mehreren Aufgaben, die die Laimeringer den Sielenbachern stellten. Foto: Manfred Burkhard

Weil die Sielenbacher für ihre Beach-Partys bekannt sind, mussten sie spontan eine Beach-Party mit jeder Menge Sand und Wasser in einer Halle ab- und in einer anderen Halle wieder aufbauen. Neben der Durchführung einiger Wetten nach dem Vorbild der legendären Fernsehsendung „Wetten-Dass“ war natürlich auch das obligatorische Knien auf Holzscheiten angesagt, bevor die Laimeringer endgültig ihre Zusage gaben, beim Gründungsjubiläum als Paten in Erscheinung zu treten.

Es gibt eine Nacht der DJs und eine Rock-Nacht

Die Festwoche startet am 1. Mai. Nach der Maibaumaufstellung, den Pater Norbert Rasim zuvor segnet, wird dieser im „Grundler-Hof“ aufgestellt. Anschließend findet der Bieranstich im Festzelt statt, zu dem der Kühbacher Baron Umberto von Beck Peccoz erwartet wird. Zum Mittagstisch und Kaffee und Kuchen spielt die Blaskapelle Sielenbach auf.

Die Nacht der DJs ist am Donnerstag, 2. Mai, angesagt. Darius & Finlay, ein österreichisches Musikproduzenten- und DJ-Projekt, das von 2008 bis 2020 aus Christian Gmeiner und Johann Gmachl bestand, soll den Partyfans einheizen. 2021 formierte sich das Projekt neu rund um Mastermind Christian (Darius), der nun gemeinsam mit Chris Antonio Aquilar als "Finlay" auf Bühnen steht. Mit ihrem Hit "Mein kleines Herz (Bam Bam)" steht das Duo bei 33 Millionen Aufrufen allein auf Spotify und über fünf Millionen auf Youtube. Außerdem kommt Alexander Woldrich, bekannt geworden durch Radio Fantasy, nach Sielenbach.

Am Freitag, 3. Mai, werden rockige und härtere Töne im Festzelt zu hören sein, wenn die Gruppe F.U.C.K., die schon in Wacken aufgetreten ist, auf der Bühne steht. Sie spielt Songs von ACDC, Metallica, Manowar, Iron Maiden oder Judas Priest. Die zweite Live-Band des Abends, H.A.T., hat etwas „weichere“ Rock-Covermelodien im Programm, unter anderem von Journey, Van Halen, Foreigner oder Bon Jovi. An beiden Tagen ist das Festzelt nicht bestuhlt, der Barbereich im Innenraum wird vergrößert.

Vorverkauf für Roland Hefter ist gestartet

Am Samstag, 4. Mai, tritt im Rahmen eines Bayerischen Abends Roland Hefter mit Band auf. Der Kabarettist und Liedermacher ist in der Region auch durch seine regelmäßigen Auftritte im Canada in Obermauerbach bekannt, er ist aber auch immer wieder im Bayerischen Fernsehen zum Beispiel bei „Brettlspitzn“ zu sehen. Hefter will mit seiner Band dem Publikum in Sielenbach das Beste aus seinen letzten 30 Jahren präsentieren.

Recht früh beginnt der letzte Tag der Festwoche, Sonntag, 5. Mai. Nach dem Weckruf um 5.30 Uhr werden die eingeladenen Vereine bei einem zünftigen Weißwurstfrühstück empfangen. Es schließt sich eine festliche (Rock)Messe im Festzelt an. Den ganzen Festtag begleitet die Party-Band Pitch Black mit einer Mischung aus Rock, Pop, Neuem und Altem. Um 14 Uhr wird sich ein Festumzug mit einigen Blaskapellen aus der Region durch den Ort ziehen, bevor das Jubiläum bei musikalischer Unterhaltung ausklingt.

Kartenvorverkauf für Roland Hefter: Metzgerei Winterholler, Filiale Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, Getränke Ege und Bäckerei Scharold in Sielenbach; Shell Tankstelle in Dasing; Brauerei Kühbach; Canada in Obermauerbach (Aichach).